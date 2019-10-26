Человек на путях: пассажира вывели из тоннеля московского метро

Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии московского метро было прервано из-за пассажира, который оказался на путях. По словам источника "Интерфакса", на станции "Тверская" примерно в 14:40 потребовалось снять напряжение с контактного рельса. Спустя 10 минут пассажира вывели из тоннеля метро.

По сообщению пресс-службы метро от 14:54, движение поездов на Замоскворецкой линии от "Автозаводской" до "Белорусской" восстановлено и вводится в график. Спускаться на пути категорически запрещено, напомнили в метрополитене.