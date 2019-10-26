Игрушки, свечи и цветы: в Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке

В Москве вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке. Со дня трагедии исполнилось 17 лет.

Россияне несут цветы и игрушки к зданию на Дубровке, многие зажигают свечи. Возле мемориала состоялся митинг, участники которого почтили память жертв теракта минутой молчания, передает телеканал "Россия 24".

23 октября 2002 года группа боевиков захватила в заложники более 900 человек во время мюзикла "Норд-Ост". 26 октября спецслужбы провели операцию по освобождению людей. Все боевики были уничтожены. В результате теракта погибли 130 заложников.