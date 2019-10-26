"Тамбов" уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна

Матчем в столице Мордовии Саранске между клубами "Тамбов" и "Уфа" стартовала субботняя программа 14-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Номинальные хозяева поля уверенно выиграли первый после увольнения главного тренера Александра Григоряна матч – 3:0.

"Тамбов" вывел на игру экс-помощник Григоряна Сергей Первушин, который исполняет обязанности бывшего шефа. Традиционно после столь кардинальных изменений в руководстве футболисты "пострадавшей" команды могут выдать очень хороший матч. Так и произошло с тамбовскими "волками", которые буквально растерзали соперника, впервые в сезоне забив в ворота соперника три гола.

Счет открыл Костюков на 12-й минуте, после чего "Уфа" делал скромные попытки изменить ход встречи, а "Тамбов", играя "по счету", создал еще пару полу-момента, но не смог их реализовать. Зато после истечения часа игры хозяева забили дважды кряду: в течение 2-х минут отличились Обухов и Ойеволе. После этого вопросы о результате были сняты. В концовку у "Тамбова" был удален за две желтые карточки Чуперка, но счет не изменился.