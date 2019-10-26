В Кузбассе перевернулась вахтовка с рабочими

В субботу в Кемеровской области перевернулся вахтовый автобус. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Центра медицины катастроф, пострадали около девяти пассажиров. Помощь рабочим оказали три бригады "скорой помощи".

В свою очередь, в пресс-службе областного управления МВД "Интерфаксу" сообщили о шести пострадавших. Сведений о погибших в ДТП нет.