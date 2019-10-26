Бутина о жизни в Штатах: если вы россиянин, вам следует беспокоиться

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что россиянам, находящимся в США, следует беспокоиться. Сама она в эту страну пока возвращаться не может, да и не хочет.

Бутина пояснила, что американские власти запретили ей возвращаться, поскольку та деятельность, которую россиянка вела, является "ужасным преступлением". "Но я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку если вы россиянин в США, то вам следует беспокоиться", — сказала Бутина, слова которой цитирует RT.

Россиянка рассказала также, что американские СМИ раздули вокруг нее "целую историю", но она не читала этих сообщений, чтобы оградить себя от лжи. "Ничего из этого я не видела", — сказала Бутина, отвечая на вопрос, что говорили и писали о ней американские журналисты.

Она подтвердила, что российские дипломаты поддерживали ее с самого первого дня заключения в США. Бутина призналась, что это ее удивило, поскольку за нее боролись только потому, что она является гражданкой России.

"Мне кажется, что моя страна делала все, чтобы меня защитить. Я горжусь тем, что я россиянка", — подчеркнула Мария Бутина.

Со своей стороны, МИД РФ выразил несогласие с мнением посольства США в Москве о том, что американская судебная система поступила с Бутиной правильно. В Twitter российского внешнеполитического ведомства указывается, то все усилия государственной машины США были брошены на то, чтобы сломать волю Марии Бутиной, заставить хотя бы частично признаться в том, чего она не совершала.