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26 октября 201916:30 Антон Подковенко

Груда металлолома и восемь погибших: подробности ДТП на Алтае

Груда металлолома и восемь погибших: подробности ДТП на Алтае

День траура объявлен 28 октября в Алейском районе Алтайского края после ДТП, в котором погибли 8 человек. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика. Утром в субботу столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan Presage.

Похоже на груду металлического лома. Чтобы расцепить попавшие в ДТП автомобили, алтайским спасателям потребовался не один час. Предположительно, водитель минивэна не справился с управлением. Ранним утром в сильный дождь он выехал из Барнаула в село Шипуново — судя по виду искорёженных машин, двигался очень быстро — и выскочил на встречку. Где столкнулся с микроавтобусом лоб в лоб.

Старший оперативной группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров рассказал: "Произошло столкновение частного микроавтобуса и минивена. В двух автомобилях было 16 человек. В результате случившегося есть погибшие и пострадавшие".

Всего погибли восемь человек, большинство — на месте. Все, кто был в Nissan, в том числе восьмилетняя девочка. И четверо из микроавтобуса.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Сергей Зыков пояснил: "Уже известно, что водитель Nissan два раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД — в 2017-м и 2018-м годах, сейчас полицейские устанавливают, имел ли он право управлять данным автомобилем".

У 27-летнего водителя, как пишут некоторые СМИ, не было доверенности на управление автомобилем. В страховой полис ОСАГО погибший так же вписан не был. Хозяин Nissan, брат того, кто был за рулём, сидел рядом, пассажиры в салоне — их родные. В микроавтобусе из четверых погибших: трое — участницы фольклорного коллектива "Сударушки". Пожилые люди ехали в Барнаул на фестиваль.

Глава Алейского района Алтайского края Светлана Агаркова рассказала: "65 лет и старше, волонтёры "серебряного возраста", в крае объявлен конкурс, и они выехали от нашего района. Люди замечательные. Не могу сдерживать слёз".

Спасатели и медики оперативно прибыли на место аварии. С выжившими в страшном столкновении работали психологи, пострадавших быстро развезли по больницам. Даже вертолёт задействовали.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая пояснила: "Пострадавшие пациенты развезены в три медицинские организации. Двое эвакуированы с привлечением санитарной авиации в краевую больницу Барнаула. Пациентка, доставленная в Калманскую ЦРБ, бригадой медицины катастроф доставлена тоже доставлена в Барнаул. Ещё пациенты был доставлены в Алейскую ЦРБ".

Состояние пострадавших — тяжёлой и средней тяжести. Детали, все трагические подробности аварии на 74-м километре федеральной трассы Барнаул-Рубцовск, предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело. А Ространснадзор согласовал с прокуратурой внеплановую проверку перевозчика. На предмет наличия лицензии у водителя микроавтобуса.

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