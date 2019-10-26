Чаепитие не заладилось: Зеленский заявил националистам, что он "не лох"

Разговором на повышенных тонах закончилась встреча украинского президента Владимира Зеленского с представителями националистов в районе разведения сил у поселка Золотое в Донбассе. Президент говорил о необходимости отвода и требовал убрать оружие. Националисты призывали главу государства "оценить все риски отвода", который, по их мнению, представляет собой капитуляцию.

Разговор зашел об акциях против разведения сил, которые проходят на Украине. По словам одного из националистов, они хотели бы "обсудить и формализировать" устраивающие их договоренности.

Зеленский отреагировал на предложение националистов "формализировать с ним отношения" довольно резко, заявив, что он "президент этой страны, а не лох какой-то", и что он пришел к боевикам и попросил убрать оружие. Боевики "не могут выдвигать ему никаких ультиматумов", заявил украинский президент, пригрозив "зайти к ним и забрать оружие".

"Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит", — сказал Зеленский, попросив "не переводить его на другую тему". В итоге Зеленский, повторив предупреждение о необходимости "убрать оружие", довольно быстро удалился в сопровождении своих советников. Видео беседы с президентом националисты опубликовали в "Фейсбуке".

Поездка Зеленского на позиции националистов в Донбассе не анонсировалась его офисом. В соцсетях публикуются и другие видео и фото с места событий.

Главное условие Киева для начала разведения войск на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе в Золотом и Петровском — соблюдение перемирия в течение 7 дней. Ранее парламентская оппозиция обвинила президента и правительство страны в неспособности противостоять националистам.