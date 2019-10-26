Колонна американских солдат вернулась в Сирию из Ирака

Колонна американских солдат вернулась в сирийскую провинцию Хасеке на северо-востоке через незаконный погранпереход. В ее составе техника, колонну прикрывают вертолеты.

90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Американский лидер Дональд Трамп предложил курдам занять контролируемые нефтеносные районы. И ранее обещал помочь в добыче нефти, чтобы обеспечить денежный приход.

23 октября иракский министр обороны Наджах аш-Шамри после встречи с американским коллегой Марком Эспером обещал, что американские военные покинут Ирак в течение 4 недель.

ВС США уже покинули большую часть своих баз в Сирии из-за турецкой военной операции "Источник мира". Вместе с союзниками Америка проводила операцию против игиловцев (запрещено в РФ), при этом власти Сирии на то разрешения не давали, передает РИА Новости.