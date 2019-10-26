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26 октября 201917:50

Украинские раскольники захватили храм канонической УПЦ

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Раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили храм в Ровенской области, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ). Свято-Покровский храм в селе Будераж захватили сегодня утром. Как сообщают очевидцы, в 6 утра к церкви подъехали несколько автомобилей. Из них вышли несколько молодых людей крепкого телосложения и начали выламывать двери храма, относящегося к памятникам архитектуры. Силовой захват возглавлял бывший председатель Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук.

Жители вызвали полицию и представителей Ровенской епархии УПЦ для выяснения обстоятельств инцидента.

Усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в конце прошлого года на базе раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины. Поместные православные церкви не признают новую структуру канонической. За это время произошел силовой захват порядка 80 храмов.

 

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