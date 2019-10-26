Курские пограничники поймали сторонника "Азова"

Курские пограничники задержали 29-летнего националиста из Орловской области.

Мужчина, неоднократно судимый, разыскивался за изнасилование, убийство и кражи. При переходе на территорию Украины он планировал вступить в ряды батальона "Азов".

Задержанного передали сотрудникам полиции, сообщает ТАСС.