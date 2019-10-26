Зеленский заменил Комарницкого Гайдаем

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Указ президента подписан накануне, 25 октября.

Одновременно Зеленский освободил от должности прежнего председателя Луганской областной государственной администрации — Виталия Комарницкого, занимавшего этот пост около четырех месяцев. Ранее Сергей Гайдай был главой Мукачевского района в Закарпатье, передает ТАСС.

В субботу, 26 октября, президент Зеленский приехал в Донбасс на позиции националистов в районе разведения сил и средств у поселка Золотое в Луганской области. Там он говорил о необходимости разведения сил и требовал от радикалов сложить оружие.

Встреча закончилась разговором на повышенных тонах: Зеленский заявил боевикам, что он "президент этой страны, а не лох какой-то", и что радикалы "не могут выдвигать ему никаких ультиматумов".