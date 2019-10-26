Оксана Чусовитина: после Олимпиады-2020 думаю завершить карьеру

Самая возрастная гимнастка мира, олимпийская чемпионка 1992 года 44-летняя Оксана Чусовитина сообщила, что готова завершить карьеру после Олимпиаду-2020. Напомним, что начинавшая соревноваться еще во времена СССР спортсменка выступает за Узбекистан.

"Это будет моя заключительная Олимпиада, я уйду из большого спорта, не буду активным спортсменом, но останусь в спорте, — цитирует Чусовитину ТАСС. – Буду помогать и делать все для развития детского и юношеского спорта в своей стране, будем жить дальше в спорте".

Чусовитина, которая кроме владения олимпийским титулом является трехкратной чемпионкой мира и победительницей первенства Европы, выступала ранее за сборные СССР и Германии. Она входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Играх. Олимпиада в Токио станет для нее восьмой.

Чусовитина готовится к своему рекордному старту достаточно активно. Она собирается приехать в Россию на Кубок Воронина в Пензу: "Я приеду, потому что там мои друзья. Я каждый год приезжаю на эти соревнования, а остальные старты в этом сезоне я пока отменила".