Соловьев прокомментировал слова Зеленского о том, что он "не лох"

Владимир Зеленский избрался, но так и не стал президентом Украины, считает российский телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал диалог Зеленского с националистами в зоне разведения сил у поселка Золотое в Донбассе.

Зеленский потребовал от националистов не препятствовать разведению войск, а когда разговор пошел на повышенных тонах, заявил, что он "президент этой страны, а не лох какой-то", и попросил "не переводить его на другую тему". Боевики "не могут выдвигать ему никаких ультиматумов", заявил украинский президент, пригрозив "зайти к ним и забрать оружие".



В итоге, повторив предупреждение о необходимости "убрать оружие", Зеленский довольно быстро удалился в сопровождении своих советников. Видео беседы с ним националисты опубликовали в "Фейсбуке".

"Очевидно, что Зеленский никакой не главнокомандующий", — считает Соловьев. "Сразу с него весь налет слетел, и мова куда-то делась", — написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Общение президента с националистами прокомментировал и главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. "Смотрелось не страшно и не солидно", — отметил он.

По мнению Гужвы, Зеленскому не удастся запустить процесс разведения войск единичными наездами на линию соприкосновения и увещевательными беседами с радикалами.