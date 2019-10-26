Тульский "Арсенал" отобрал очки у "Ахмата" в премьер-лиге

В столице Чеченской Республики Грозном прошел очередной матч чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Местный "Ахмат" принимал соперников из тульского "Арсенала". Команда Виктора Шалимова вела 1:0, но пропустила ответный мяч в конце второго тайма – 1:1.

Команды долго присматривались друг к другу, но более открытой игра стал после того, как защитник хозяев Семенов на 20-й минуте открыл счет. Гости помчались отыгрываться, грозненцы пытались поймать их на контратаке. Однако второго гола пришлось ждать почти час: за 14 минут до конца Кангва сравнял счет. В самой концовке у "Ахмата" был удален Роши и шансы хозяев на победу окончательно растаяли.