Исчезновение 50 россиянок с детьми: уведомлений от Анкары не было

Посольство РФ в Анкаре не имеет сведений от властей Турции о гражданках России и их детях, якобы пропавших из лагеря для пленных в Сирии. Как рассказала РИА Новости пресс-атташе Ирина Касимова, дипломатам неизвестно о задержании россиянок в Турции.

Ранее британская BBC сообщила, что около 50 россиянок с детьми были перевезены в Турцию. Женщин были арестованы за поддержку террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как рассказал член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, одна из женщин успела сообщить родственникам о своей эвакуации из лагеря пленных Айн-Исса на севере Сирии.

В лагере, который охраняли отряды самообороны курдов, содержались около 13 тысяч человек.