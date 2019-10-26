Российский боец Сергей Павлович победил на турнире UFC в Сингапуре

В Сингапуре прошел турнир одного из ведущих американских промоушнов по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. В нем приняли участи российские бойцы Сергей Павлович, Мовсар Евлоев и Муслим Салихов. Все трое выиграли свои бои, а Павлович отправил своего соперника в нокаут.

Павлович встречался с американцем Морисом Грином и этот поединок завершился уже в первом раунде: Сергей победил техническим нокаутом, добив оппонента у сетки. Победа стала для россиянина 14-й в карьере при одном поражении.

Непобежденный пока в клетке Евлоев (его рекорд 12-0) победил Энрике Барзолу единогласным решением судей (29:28, 29:28, 30:27). Салихов (16-2) также выиграл решением судей (30:26, 30:26, 29:28) у Лауреано Старополи.

В главном поединке вечера американец Бен Аскрен проиграл Демиану Майе удушающим приемом – сабмишеном, — в третьем раунде. Для Аскрена это второе поражение в рамках турниров UFC подряд.