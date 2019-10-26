Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку. Как сообщается на сайте Следственного комитета, 13-летняя девочка проживал с 75-летним дедушкой в селе Троицком Неклиновского района. По информации "Ростов-газеты", пенсионер в 80-х годах прошлого века служил в Афганистане и даже работал в суде. Кроме того, подозреваемый выступал в школах перед детьми, где рассказывал о своем военном прошлом.

Сейчас дедушка заключен под стражу, идет проверка в рамках уголовного дела.