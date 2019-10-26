Смерть артековца расследует ЦА СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели 12-летнего "артековца" в центральный аппарат.

Родители мальчика на личном приеме обратились к Бастрыкину с просьбой забрать дело у следственных органов у Крыма и Севастополя, потому что после трагедии с ребенком этому региону доверия нет. Тот согласился и обещал, что следствие объективно со всем разберется, сообщает Следком.

11 октября на полуострове погиб 12-летний школьник из Санкт-Петербурга. Он отдыхал в лагере "Артек". Ему внезапно стало плохо, ребенка госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.