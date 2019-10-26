После инцидента в Донбассе Зеленский заявил, что "готов и дальше говорить"

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать искать пути завершения войны в Донбассе, но не любой ценой и в интересах своей страны.

"Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится, и Украина снова будет единой", — приводит слова украинского лидера "Интерфакс".

Комментируя в соцсетях свою поездку в населенный пункт Золотое в Луганской области, где должно состояться разведение противоборствующих сил, Зеленский пояснил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.

Он рассказал, что провел в Золотом двое суток: ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, говорил с ними о бытовых вопросах, социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. "Понял одно: все хотят мира. Все готовы к разведению", — заявил президент.

Зеленский сообщил также, что местные жители рассказали ему о группе вооруженных людей, поселившихся в частном доме на окраине Золотого. Люди были обеспокоены. Поэтому глава государства решил пообщаться с ними сам. "Некоторые разговоры оказались эмоциональными", — признался он. Тем не менее президент готов говорить и дальше, искать взаимопонимание.

Ранее в субботу появились сообщения о том, что встреча Зеленского с представителями националистов в Золотом закончилась разговором на повышенных тонах. Президент говорил о необходимости отвода и требовал убрать оружие. Националисты в ответ призывали его "оценить все риски отвода", который, по их мнению, представляет собой капитуляцию.

В разговоре Зеленский довольно резко заявил, что он "президент этой страны, а не лох какой-то", и что он пришел к боевикам и попросил убрать оружие. Боевики "не могут выдвигать ему никаких ультиматумов", заявил украинский президент, пригрозив "зайти к ним и забрать оружие".

Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя диалог Зеленского с националистами, заявил, что он избрался, но так и не стал президентом Украины. А по мнению главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, все происходившее "смотрелось не страшно и не солидно".