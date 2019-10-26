Кубань: рекордный урожай и главный каравай

В Краснодарском крае отчитались о рекордном сборе урожая и завершении посевной на будущий год.

Дымят самовары, рвут меха баяны и гармони. Урожай собран, главный каравай испечен. Чтобы накормить гостей настоящими казачьими блюдами, в самом центре Краснодара даже выложили русские печи.

Здесь готовы провести экскурс в историю и каждому рассказать, какими усилиями раньше в муку превращалось зерно.

В этом году аграриям вновь удается испечь большой каравай. С кубанских полей убрали 14,5 миллиона тонн зерна. Урожайность винограда оказалась самой высокой за последние три года. Яблоки, персики, инжир — ими тоже славится край.

Садоводы Кубани в этом году собрали 300 тысяч тонн фруктов. А овощеводы стали лучшими в стране — с результатом в 800 тысяч тонн.

В помощь аграриям в этом году из бюджета выделили 7,5 миллиарда рублей. Хозяйства обновили технику. И сегодня хвастают результатами. Праздник собрал гостей со всего края, приехали целыми семьями.

"Надо отдать должное людям, которые живут на селе, нашим аграриям, которые во главу угла ставят не цифры и отчетность по урожаю: для них урожай — это смысл их жизни, их судьба. Вот так было на Кубани, так есть и, поверьте, так будет. Вот в этом то и рекорды кубанских урожаев", — заявил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Свои урожайные рекорды Краснодарскому краю удается обновлять шестой год подряд.