Федермессер анонсировала поставку первой партии "Фризиума"

Идеолог проекта ОНФ "Регион заботы" Анна Федермессер сообщила в субботу о скорой поставке в Россию партии лекарства, жизненно необходимого детям с эпилепсией. Как рассказала Федермессер, самолет с препаратом "Фризиум" приземлится в Москве, после чего прошедший таможенное оформление препарат развезут по регионам.

"Семьи, ожидающие незарегистрированный в России получат его до конца следующей недели​​​ ", — пояснила Анна Федермессер.

По словам учредителя благотворительного фонда "Вера", поставка лекарства потребовала четырехмесячной "чуть ли не круглосуточной" работы.

По словам Федермессер, следующими этапами усилий "Региона заботы и "Веры" будет регистрация препарата в России и запуск производства на отечественном предприятии, пишет РИА Новости.

По распоряжению председателя правительства России Дмитрия Медведева Московский эндокринный завод до конца 2023 года начнет производить диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые производители не регистрировали в России.