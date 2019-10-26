39 мертвецов в фургоне: задержан пятый подозреваемый

Пятый подозреваемый в причастности к гибели 39 человек в английском Эссексе задержан в Дублине. Официально его задержали по другому поводу, но правоохранители намерены приступить к допросу.

23 октября полиция графства обнаружила в прибывшем из Бельгии грузовике 39 трупов – 8 женщин и 31 мужчина. Первоначально решили, что это граждане Китая, однако 26 октября во вьетнамской диаспоре опознали соотечественников.

Возможно, причиной гибели несчастных стало переохлаждение. Температура в фуре-рефрижераторе, где нашли тела, была на отметке минус 25 градусов по Цельсию.По подозрению в причастности к убийству ранее были задержаны четыре человека, в том числе 25-летний водитель Морис Робинсон родом из Северной Ирландии.

Сейчас ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, незаконной транспортировке людей и отмывании денег. Робинсон предстанет перед судом в понедельник, где ему предъявят список обвинений. Он должен будет только подтвердить свое имя и ответить на единственный вопрос: понятна ли суть обвинения. После чего снова отправится в камеру до начала основных слушаний, передает РИА Новости.