Финский "Йокерит" с футбольным счетом выиграл в Череповце

Матчем в Череповце между местной "Северсталью" и финским "Йокеритом" продолжился игровой тур в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра получился очень упорной, но не слишком зрелищной. Все решилось в дополнительное время: гости победили – 2:1.

Первый там был почти унылым и активность соперников пришлась разве что на время двух удалений – по очереди у каждой из команд. А вот третий 2-минутный штраф стал роковым для "Северстали": финн Йоэнсуу воспользовался нарушением Бодрова и забил гол.

Но после этого у "сталеваров" было еще предостаточно времени – более получаса, — чтобы изменить результат и они этого добились: Шулак на 56-й минуте перевел игру в овертайм. Но несмотря на некоторое психологической преимущество почти спасших матч хозяев решающий гол забил "джокер" Регин.