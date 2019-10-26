Крымские винзаводы обновят, мощности увеличат

В знаменитой крымской Массандре — целый саммит виноделов. Одна из главных новостей оттуда — смена главы Союза виноделов России вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова им стал журналист Дмитрий Киселёв.

Терпкое крепленое вино из белого винограда 1775 года урожая. Во всем мире осталось 4 таких бутылки. Все они сегодня хранятся на самом старинном винзаводе Крыма.

Главная сокровищница Массандры — ее винотека. Эталонные вина абсолютно всех типов хранятся здесь в нишах. Коллекция Массандры насчитывает уже более миллиона бутылок — от самых старинных до совсем молодых. Вот, например, портвейн "Красная Ливадия" урожая 2005 года. С каждым годом коллекция Массандры пополняется еще в среднем на 60 тысяч бутылок.

Завод расширяет свою винотеку. Этот длинный тоннель, в следующем году превратится в еще одну галерею коллекционных вин на 200 тысяч бутылок. Сегодня это — площадка ежегодного винного саммита. В Крыму он проходит впервые.

Вино здесь можно не только пить — из него рисуют картины. Красное, белое или игристое — каждая бутылка напитка дает свой неповторимый цвет.

О качестве и вкусе российского вина говорят и зарубежные виноделы. Солнечный напиток, который производят у нас, уже составляет конкуренцию европейским винам.

"Мне нравится российское вино. Некоторые новые предприятия, которые заработали в последние годы, делают замечательное вино", — сказал Джон Сальви, мастер вина из Великобритании.

"Первый раз я попробовал российское вино около 10 лет назад, мне очень понравилось. Сейчас это одни из моих самых любимых вин", — признался Дэррелл Джозеф, независимый винный эксперт из США.

Чтобы представлять наши вина на международном рынке еще ярче, на российских винзаводах увеличивают мощности. Важным для производителей станет новый закон о виноделии и виноградорстве.

"Это будет жирная точка, чтобы мы стартовали в космос с нашими винами и завоевали винный мировой Олимп", — отметила Янина Павленко, генеральный директор винзавода "Массандра".

Новая эра для виноделов начинается с изменений. Журналист Дмитрий Киселёв стал председателем совета Союза виноградарей и виноделов России. Единогласное решение. И большая работа впереди.

"Проблема некачественного вина. Мы не против того, чтобы в Россию импортировались хорошие вина, но у нас идет непонятного качества вино иногда", — сказал Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей.

Для того что бы защитить россиян от некачественного продукта и поддержать местных производителей, в правительстве разработали и обсуждают новый закон.

"Нисколько не сомневаюсь, что придет время, когда наше вино будет лучшим в мире", — отметил Сергей Неверов, депутат Государственной Думы.

А пока крымские заводы планируют обновлять технику и выпускать еще больше продукции, ведь крымские вина, несмотря на санкции, знают и любят во всем мире.