Снова микроавтобус: ДТП с погибшими в Кировской области

В Кировской области вечером в субботу, 26 октября, столкнулись микроавтобус и легковая машина. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще девять получили травмы различной степени тяжести, передает "Интерфакс".

Авария случилась на 128-м километре трассы Р-169 Киров — Вятские Поляны вблизи населенного пункта Среднее.

По сведениям ТАСС, все погибшие ехали в легковом автомобиле — выжил только один ребенок. В числе жертв 15-летняя девушка. А пострадавшие — пассажиры рейсового автобуса, курсировавшего между Кировом и Вятскими Полянами.

Ранее в субботу в результате ДТП с участием микроавтобуса в Алтайском крае погибли восемь человек, еще пять пострадали.