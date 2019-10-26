Первая африканская женщина-миллиардер хочет инвестировать в российский хай-тек

Бизнесвумен из Анголы, первая, по версии Forbes, женщина, ставшая миллиардером в Африке, Изабель душ Сантуш считает, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий, и планирует инвестировать в эти отрасли.

Она принимала участие в прошедшем на этой неделе в Сочи саммите Россия — Африка и на полях форума побеседовала с журналистами. Так, душ Сантуш заявила, что саммит и предшествовавший ему экономический форум создают возможности для диалога не только между РФ и странами Африки, но и между самими африканскими государствами

По ее мнению, сотрудничество предпринимателей из России и Африки послужит развитию экономических связей. "Наводить мосты всегда лучше с бизнеса. Когда предприниматели двух стран вместе работают и добиваются успеха, это создает благоприятную почву и для дальнейшего роста", — цитирует слова душ Сантуш ТАСС.

Вместе с тем миллиардерша указала на важность правовой защиты инвестиций, существования гарантий и снижения рисков для бизнеса. Она также высказала убеждение в том, что инвестиции могут идти с обеих сторон: не только из России в Африку, но и наоборот.

Рассуждая об инвестиционных возможностях РФ, душ Сантуш отметила динамичное развитие IT-сферы, технологий, программирования, успехи в области разработок искусственного интеллекта.

Она также сказала, что обратила внимание на некоторые российские компании, которые "могут иметь успех на африканском рынке". В сферу интересов предпринимателя попали, в частности, компания FinTech, мобильные платежные системы, цифровые платежи.

"Мы ищем возможности для инвестиций в российские технологии и компании по разработке программного обеспечения, чтобы создать востребованный в мире продукт, который был бы адаптирован к развивающемуся рынку, рынку Африки, где я работаю", — подчеркнула Изабель душ Сантуш, русская дочь экс-президента Анголы.