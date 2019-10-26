Придется надеть подгузники. В паддоке Гран-при Мексики произошло массовое отравление

В паддоке Автодрома имени братьев Родригес в Мехико в преддверии субботней программы гонщики и сотрудники команд Формулы-1 столкнулись с массовым отравлением. Пострадали порядка 150 человек.

Больше всех от кишечного вируса пострадали в "Макларен", "Рено" и "Торо Россо". Как сообщает f1news.ru, в числе отравившихся оказался партнер россиянина Даниила Квята по команде Пьер Гасли.

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко, комментируя данную ситуацию, отшутился: "Я должен все проверить, но, если Гасли будет слишком плохо, мы выдадим ему подгузники".

Стоит отметить, что по итогам заключительной практики, 23-летний француз занял седьмое место, опередив Квята, который показал 11-й результат. Первенствовал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", его партнер по команде Себастьян Феттель стал вторым, а замкнул тройку лидеров Валттери Боттас ("Мерседес").