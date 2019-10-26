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26 октября 201920:35

Хоккеисты "Локомотива" нанесли СКА пятое поражение кряду в КХЛ

hclokomotiv.ru

В матче регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский "Локомотив" на льду домашней арены в овертайме обыграл петербургский СКА со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1).

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Якуб Накладал (9-я минута), Роман Савченко (32) и Артем Ильенко (47), а у гостей дважды отличился Александр Барабанов (4, 11) и единожды – Артем Зуб (54). Победу железнодорожникам принес Павел Кудрявцев, забивший на второй минуте овертайма.

СКА, потерпевший пятое поражение кряду, с 26 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Локомотив" в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы 28 октября на выезде сыграют с "Северсталью", а ярославцы на следующий день в Нижнем Новгороде встретятся с местным "Торпедо".

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