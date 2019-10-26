Названы время и место прощания с Натальей Пугачевой из "Бурановских бабушек"

Прощание с солисткой музыкального фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Натальей Пугачевой, которая умерла 26 октября, не дожив двух дней до 84-летия, пройдет 27 октября в храме села Бураново. Траурная церемония начнется в 13 часов (12 по московскому времени), сообщила руководитель творческого коллектива Ольга Туктырева.

Похороны состоятся в тот же день на сельском кладбище.

О кончине Натальи Яковлевны Пугачевой сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Twitter. Он выразил соболезнования ее родным и близким.

Наталья Пугачева родилась в 1935 году, 84 года ей исполнилось бы 28 октября, пишет "Интерфакс".