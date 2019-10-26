Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Сочи"

В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.

"Ростов" одержал третью победу в последних пяти играх и с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Сочи" расположился на 13-й строчке, имея в активе 13 очков.

В следующем матче чемпионата России подопечные Валерия Карпина в воскресенье, 3 ноября, на выезде сыграют с "Краснодаром", а команда Александра Точилина днем ранее примет "Тамбов".