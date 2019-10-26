"Челси" обыграл на выезде "Бернли" благодаря хет-трику Пулишича

Лондонский "Челси" в матче десятого тура английской премьер-лиги (АПЛ) на поле стадиона "Терф Мур" в Бернли обыграл местную одноименную команду со счетом 4:2.

У победителей встречи хет-трик оформил американский вингер Кристиан Пулишич (21-я, 45-я, 56-я минуты), а также единожды отличился бразилец Виллиан (58), а у хозяев поля мячи забили Джей Родригес (86) и Дуайт Макнил (89).

"Челси" одержал четвертую победу кряду и с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Бернли", потерпевший поражение во второй игре подряд, расположился на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Фрэнка Лэмпарда в субботу, 2 ноября, на выезде сыграют с "Уотфордом", а "бордовые" в тот же день встретятся с командой "Шеффилд Юнайтед".