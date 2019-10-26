В ДТП в Астрахани пострадали 11 человек

В Астрахани в субботу, 26 октября, маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем. Пострадали одиннадцать человек, трое из них госпитализированы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД, микроавтобус "Газель" 32-го маршрута столкнулся с машиной "Мицубиси Галант" на улице Дзержинского. От удара маршрутка опрокинулась на бок.

С места аварии в больницу отвезли одиннадцать человек, после осмотра восьмерых отпустили домой. Состояние троих госпитализированных пострадавших опасений у медиков не вызывает. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в субботу в разных российских регионах произошли две крупные аварии: под Кировом погибли четверо и пострадали десять человек, а в Алтайском крае жертвами стали восемь человек, еще пятеро получили ранения. В одной из машин находились артисты ансамбля "Сударушка".

Оба ДТП произошли по одному сценарию: одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, где из произошло столкноовение.