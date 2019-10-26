Минимум 50 тысяч калифорнийцев эвакуируют из-за угрозы пожаров

Минимум 50 тысяч человек в Северной Калифорнии будут эвакуированы в преддверии сильных ветров, из-за которых могут распространиться пожары, сообщил офис шерифа Сонома Каунти.

Это самая большая эвакуация за последние четверть века. Кроме того, у миллиона человек до сих пор нет электричества. Дело в том, что в последние годы некоторые из самых разрушительных лесных пожаров в Калифорнии были вызваны повреждением линий электропередач из-за сильного ветра, а их распространению способствовала сухая погода.

Из-за пожаров в округах Лос-Анджелес и Сонома объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости.