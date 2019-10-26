НХЛ. Дубль Свечникова помог "Каролине" прервать серию поражений. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на льду домашней "PNC-арены" в Роли обыграла команду "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

У победителей встречи дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников (5-я, 59-я минуты), а также по разу отличились Нино Нидеррайтер (40) и Джордан Стаал (44).

Свечников был признан второй звездой встречи, для него эти шайбы стали второй и третьей в сезоне. Теперь на счету 19-летнего россиянина 47 очков (23 шайбы + 24 передачи) в 93 играх НХЛ.

"Каролина" прервала серию из трех поражений и с 15 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Чикаго", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе шесть очков.