Екатерина. Самозванцы

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
26 октября 201923:00

НХЛ. Дубль Свечникова помог "Каролине" прервать серию поражений. Видео

Андрей Свечников (в центре)

Андрей Свечников (в центре)
nhl.com/video

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на льду домашней "PNC-арены" в Роли обыграла команду "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

У победителей встречи дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников (5-я, 59-я минуты), а также по разу отличились Нино Нидеррайтер (40) и Джордан Стаал (44).

Свечников был признан второй звездой встречи, для него эти шайбы стали второй и третьей в сезоне. Теперь на счету 19-летнего россиянина 47 очков (23 шайбы + 24 передачи) в 93 играх НХЛ.

"Каролина" прервала серию из трех поражений и с 15 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Чикаго", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе шесть очков.

Сейчас

23:29

Из-за смерти пассажира самолет совершил экстренную посадку в Волгограде

21:29

Убийца родителей задержан в Подмосковье

20:20

Жители Риги привели в порядок оскверненный памятник освободителям

19:41

Снова микроавтобус: ДТП с погибшими в Кировской области

18:48

Скончалась "Бурановская бабушка" Наталья Пугачева

17:57

На вьетнамском курорте нашли тело россиянки

17:24

Курские пограничники поймали сторонника "Азова"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Микроавтобус, встречка, жертвы: два ДТП по одному сценарию

Микроавтобус, встречка, жертвы: два ДТП по одному сценарию

2 часа назад
Договоренности Путина и Эрдогана: в Сочи удалось прекратить войну

Договоренности Путина и Эрдогана: в Сочи удалось прекратить войну

2 часа назад
Названы время и место прощания с Натальей Пугачевой из "Бурановских бабушек"

Названы время и место прощания с Натальей Пугачевой из "Бурановских бабушек"

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 27 октября

20:00

Программа "Вести недели"
23:50

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

28 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Бутина: американцы замечательные, но потеряли систему правосудия

Бутина: американцы замечательные, но потеряли систему правосудия

2 часа назад
После инцидента в Донбассе Зеленский заявил, что "готов и дальше говорить"

После инцидента в Донбассе Зеленский заявил, что "готов и дальше говорить"

4 часа назад
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

4 часа назад
Исчезновение 50 россиянок с детьми: уведомлений от Анкары не было

Исчезновение 50 россиянок с детьми: уведомлений от Анкары не было

4 часа назад
Жители Риги привели в порядок оскверненный памятник освободителям

Жители Риги привели в порядок оскверненный памятник освободителям

3 часа назад
Убийца родителей задержан в Подмосковье

Убийца родителей задержан в Подмосковье

1 час назад
Курские пограничники поймали сторонника "Азова"

Курские пограничники поймали сторонника "Азова"

6 часов назад
Федермессер анонсировала поставку первой партии "Фризиума"

Федермессер анонсировала поставку первой партии "Фризиума"

4 часа назад
Первая африканская женщина-миллиардер хочет инвестировать в российский хай-тек

Первая африканская женщина-миллиардер хочет инвестировать в российский хай-тек

2 часа назад
Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы

Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы

1 час назад
Зачем уходить в монастырь: разъяснения Патриарха Кирилла

Зачем уходить в монастырь: разъяснения Патриарха Кирилла

2 часа назад
Великая и Великий: "Екатерина. Самозванцы" приоткрывает тайны Романовых

Великая и Великий: "Екатерина. Самозванцы" приоткрывает тайны Романовых

9 часов назад
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Кубань: рекордный урожай и главный каравай

Кубань: рекордный урожай и главный каравай

1 час назад
Крымские винзаводы обновят, мощности увеличат

Крымские винзаводы обновят, мощности увеличат

1 час назад
Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Сочи"

Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Сочи"

2 часа назад
Хоккеисты "Локомотива" нанесли СКА пятое поражение кряду в КХЛ

Хоккеисты "Локомотива" нанесли СКА пятое поражение кряду в КХЛ

3 часа назад
Еще один украинец заболел дифтерией

Еще один украинец заболел дифтерией

3 часа назад
39 мертвецов в фургоне: задержан пятый подозреваемый

39 мертвецов в фургоне: задержан пятый подозреваемый

3 часа назад
Придется надеть подгузники. В паддоке Гран-при Мексики произошло массовое отравление

Придется надеть подгузники. В паддоке Гран-при Мексики произошло массовое отравление

3 часа назад
Москва — Вашингтону: прекратите охоту за россиянами

Москва — Вашингтону: прекратите охоту за россиянами

4 часа назад
Смерть артековца расследует ЦА СКР

Смерть артековца расследует ЦА СКР

4 часа назад
Беседа Лаврова с Помпео: Россия призвала США не подрывать суверенитет Сирии

Беседа Лаврова с Помпео: Россия призвала США не подрывать суверенитет Сирии

5 часов назад
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром

Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром

5 часов назад
Зеленский заменил Комарницкого Гайдаем

Зеленский заменил Комарницкого Гайдаем

5 часов назад
На вьетнамском курорте нашли тело россиянки

На вьетнамском курорте нашли тело россиянки

5 часов назад
Оксана Чусовитина: после Олимпиады-2020 думаю завершить карьеру

Оксана Чусовитина: после Олимпиады-2020 думаю завершить карьеру

5 часов назад
Украинские раскольники захватили храм канонической УПЦ

Украинские раскольники захватили храм канонической УПЦ

5 часов назад
ДНР не по пути с Украиной "ни в пространстве, ни во времени"

ДНР не по пути с Украиной "ни в пространстве, ни во времени"

5 часов назад
КХЛ. "Амур" продлил свою успешную серию в Челябинске

КХЛ. "Амур" продлил свою успешную серию в Челябинске

6 часов назад
Митрополит Иларион предложил носить футболки с цитатами из Евангелия

Митрополит Иларион предложил носить футболки с цитатами из Евангелия

6 часов назад
Колонна американских солдат вернулась в Сирию из Ирака

Колонна американских солдат вернулась в Сирию из Ирака

6 часов назад
Ретро-трамвай угодил в аварию в центре Санкт-Петербурга. Видео

Ретро-трамвай угодил в аварию в центре Санкт-Петербурга. Видео

7 часов назад
"Эта страна была создана Богом": Сирил Рамафоса позвал туристов в ЮАР

"Эта страна была создана Богом": Сирил Рамафоса позвал туристов в ЮАР

7 часов назад
Чей Крым? Скандал с Пашей набирает обороты

Чей Крым? Скандал с Пашей набирает обороты

7 часов назад
Ценности ПАСЕ: Новиков ответил Разумкову

Ценности ПАСЕ: Новиков ответил Разумкову

7 часов назад
Российская база в Таджикистане вооружилась "С-300ПС"

Российская база в Таджикистане вооружилась "С-300ПС"

8 часов назад
Игрушки, свечи и цветы: в Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке

Игрушки, свечи и цветы: в Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке

8 часов назад
Москвичи могут купить лишнюю еду из ресторанов со скидкой до 75%

Москвичи могут купить лишнюю еду из ресторанов со скидкой до 75%

8 часов назад
Евгений Попов поведал о метаморфозах Вадима 2% Трюхана

Евгений Попов поведал о метаморфозах Вадима 2% Трюхана

8 часов назад
Расстрел восьми военных сослуживцем: в Забайкалье прибыл замминистра обороны

Расстрел восьми военных сослуживцем: в Забайкалье прибыл замминистра обороны

9 часов назад
"Белые лебеди" в ЮАР: у каждого ракетоносца — свое имя

"Белые лебеди" в ЮАР: у каждого ракетоносца — свое имя

10 часов назад
Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс

Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс

11 часов назад
Криминальные авторитеты контролировали разработчика "защищённых" смартфонов

Криминальные авторитеты контролировали разработчика "защищённых" смартфонов

12 часов назад
Художница нарисовала некруглых Смешариков

Художница нарисовала некруглых Смешариков

13 часов назад
Спать по 4 часа легко: секрет низкой потребности в сне открыли ученые

Спать по 4 часа легко: секрет низкой потребности в сне открыли ученые

13 часов назад
В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

25.10.2019 17:51
Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

25.10.2019 14:29
Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

25.10.2019 15:35

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку