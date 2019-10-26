Соперник "Локо" по Лиге чемпионов "Ювентус" не смог обыграть аутсайдера серии А

В матче девятого тура итальянской серии А туринский "Ювентус" на поле "Виа Дель Маре" в Лечче сыграл вничью с местной одноименной командой – 1:1. Оба мяча в игре были забиты с пенальти.

У гостей на 50-й минуте отличился аргентинский форвард Пауло Дибала, а у хозяев поля мяч на 56-й минуте забил итальянец Марко Манкозу.

"Ювентус" прервал серию из пяти побед в чемпионате Италии и с 23 очками лидирует в турнирной таблице, а "Лечче" расположился на 16-й строчке, имея в активе восемь очков. В следующем туре "Старая синьора" 30 октября примет "Дженоа".

Напомним, "Ювентус" – соперник "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая игра завершилась домашней победой итальянской команды (2:1), а ответная состоится в среду, 6 ноября, и пройдет на поле "РЖД-Арены" в Москве.