Ферстаппен завоевал поул в квалификации Гран-при Мексики, Квят – 9-й

На Автодрома имени братьев Родригес завершилась квалификация 18-го этапа Формулы-1 – Гран-при Мексики. По итогам заезда выиграл квалификацию голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Для 22-летнего голландца этот поул стал вторым в сезоне и в карьере. Вторым стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, его партнер по команде Себастьян Феттель замкнул тройку лидеров.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал девятым, а его партнер по команде Пьер Гасли, пострадавший накануне от отравления, показал десятый результат.