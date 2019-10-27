Власти Кировской области помогут с похоронами погибших в ДТП в Нолинском районе

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева сообщила, что власти Кировской области помогут в организации похорон родственникам погибших в ДТП с микроавтобусом в Нолинском районе. Всем семьям погибших будет оказана психологическая помощь.

Глава Нолинского района Николай Грудцын рассказал ТАСС, что все погибшие — жители Уржумского района.

ДТП произошло примерно в 130 километрах от города Кирова — в деревне Перевоз Нолинского района. Погибли четыре человека, в том числе 16-летняя девочка. Девять человек получили травмы, шесть из них госпитализированы.

Главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове Михаил Яговкин сообщил, что у четверых пострадавших состояние средней тяжести. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, находятся в тяжелом состоянии, но жизни ребенка ничего не угрожает. Планируется перевод всех пострадавших из Нолинской центральной районной больницы в центр травматологии наземным транспортом и вертолетом санавиации.