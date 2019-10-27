ДТП в Санкт-Петербурге: минимум двое погибших

ДТП с участием автобуса произошло на пересечении Коломяжского проспекта с Парашютной улицей в Санкт-Петербурге.

ПАЗ столкнулся с каршеринговым автомобилем Hyundai Solaris, который врезался в Audi Q3 в Приморском районе города, передает ТАСС.

По данным регионального УГИБДД, два человека погибли, один с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Данные о погибших и пострадавших уточняются.