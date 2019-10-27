Фигуристка Трусова с мировым рекордом выиграла Skate Canada, Медведева – 5-я

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей второго этапа Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – Skate Canada. За короткую и произвольную программы россиянка в сумме получила 241, 02 балла (74,40 + 166,62).

Трусова обновила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Прежние рекорды 15-летней спортсменки составляли 163,78 и 238,69 балла соответственно.

Второй стала представительница Японии Рика Кихира (230,33 балла), а замкнула тройку лидеров Ю Ен (217,49) из Южной Кореи. Еще одна россиянка Евгения Медведева (209,62) стала пятой, а Серафима Саханович (175,97) – восьмой.