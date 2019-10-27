В Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение до 28 октября

В Екатеринбурге бушует непогода. По данным синоптиков, порывы ветра достигают 22 метров в секунду.

Местные жители сообщают о летающих заборах и баннерах. В одном из районов сильный ветер снес незакрепленную крышу от мусорного контейнера. Конструкция упала на автомобиль, передает ""Россия 24". К счастью, никто не пострадал.

До понедельника, 28 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение.