"Тампа-Бэй" в овертайме проиграла "Нэшвиллу", у Кучерова передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" проиграла в овертайме команде "Нэшвилл Предаторз" со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1).

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев льда шайбы забросили Стивен Стэмкос (21-я минута) и Тайлер Джонсон (30), а у гостей Калле Йернкрок (15) и Роман Йози (55). Победу "хищникам" принес Райан Эллис, забивший на четвертой минуте овертайма.

"Нэшвилл" одержал третью победу кряду и с 15 очками занимает третье место в Западной конференции, а "Тампа", потерпевшая второе поражение в последних пяти играх, расположилась на восьмой строчке Востока, имея в активе 12 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Предаторз" в среду, 30 октября, примут "Чикаго", а "Лайтнинг" в тот же день на выезде сыграют с "Рейнджерс".