Легендарный кардиган и гитара Курта Кобейна проданы с аукциона

За 334 тысячи долларов на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке ушел с молотка зеленый кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна.

В этом кардигане Кобейн выступал в 1993 году на легендарном концерте MTV Unplugged, передает РИА Новости. Личную вещь музыканта передал близкий друг семьи Кобейнов – Джеки Фарри.

Эксперты прогнозировали продать вещь за 200-300 тысяч долларов​​​. По данным CNN, кардиган стал самой дорогой кофтой, когда-либо продававшейся на аукционе.

С молотка ушла и гитара Кобейна. Голубой Fender Mustang был продан за 340 тысяч долларов.