"Но непонятно, что конкретно он имеет ввиду": Трамп опубликовал загадочный твит

Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил интригующую новость.

"Что-то очень значительное только что произошло!"

Только президент США забыл уточнить, что же именно произошло, сообщает РИА Новости.

Возможно, это продолжение загадочной публикации, которая появилась на официальной странице Трампа накануне, когда пост не содержал ни одного слова.

"....", — написал хозяин Белого дома.

Что удивительно, через сутки эта запись набрала более 40 тысяч отметок "Нравится", более 11 тысяч ретвитов и 10,7 тысячи комментариев.