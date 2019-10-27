НХЛ. "Питтсбург" без Малкина обыграл "Даллас", "Флайерз" и "Коламбус" на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на выезде обыграл "Даллас Старз", забросив три безответные шайбы в заключительной двадцатиминутке – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Доминик Кагун, Брайан Раст и Брэндон Танев, забившие на 48-й, 50-й и 59-й минутах соответственно.

Стоит отметить, что нападающий гостевой команды Евгений Малкин из-за травмы нижней части тела участие в матче не принимал, россиянин получил повреждение, споткнувшись об одноклубника, в игре с "Коламбус Блю Джекетс".

В параллельной игре "Сент-Луис" без Владимира Тарасенко проиграл "Бостону" (0:3), "Филадельфия" переиграла "Коламбус" (7:4), а "Миннесота" – "Лос-Анджелес" (5:1).