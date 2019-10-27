В России и еще 105 странах мира проходит географический диктант

Географический диктант сегодня проходит в России и еще 105 странах мира.

Масштабная акция Русского географического общества проводится в пятый раз. Для нее подготовлено более пяти с половиной тысяч площадок в России и за рубежом. Акция пройдет на всех континентах за исключением Антарктиды.

Центральной площадкой традиционно станет Шуваловский корпус Московского госуниверситета, передает "Россия 24".

На этот раз вопросы разбиты на две группы. Первая часть — вопросы, основанные на общеизвестных фактах. Во второй части — более сложные задания. Чтобы ответить на них, потребуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление.