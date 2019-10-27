Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом

Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.

"Я доволен результатом, поскольку из команд средней группы нас опередили только гонщики "Макларен", – приводит слова Квята F1News.Ru. – Я хорошо проехал круги в первой, второй и третьей сессиях – квалификация прошла без проблем, мне удалось сложить вместе все составляющие.

Завтра предстоит сложная, но интересная гонка. Посмотрим, чем все закончится. В теории старт на шинах Soft – не лучший вариант, но я не думаю, что это испортит нам день, так что шансы будут", – подытожил россиянин.