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27 октября 201907:55

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета "Сеssna 172"

Aviation-images.com

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего в субботу, 26 октября, легкомоторного частного самолета "Сеssna 172", которым управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) края Геннадий Белоглазов.

В поисково-спасательной операции от МЧС участвуют 34 человек и семь единиц техники, передает "Интерфакс". Также к поискам привлечены спасатели краевой службы спасения, добровольцы  и вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы.

Легкомоторный частный самолет "Сеssna 172" вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района. Он должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Поисковые работы были приостановлены из-за наступления темноты.

Телефон Белоглазова до сих пор не отвечает.

Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по данному факту.

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В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета "Сеssna 172"

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