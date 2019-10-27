В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области. Один из погибших — ребенок. Еще один ребенок госпитализирован.

Авария случилась около пяти часов утра по местному времени (около 03:00 по Москве) на трассе Чебаркуль — Архангельское. Столкнулись Ford Focus и "Лада Калина". Причиной, по данным регионального Управления МВД РФ, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

В автомобиле "Форд" погибли три пассажира, в том числе ребенок, в "Ладе" погиб водитель, передает ТАСС. Пострадавшего ребенка очевидцы ДТП успели извлечь из горящего автомобиля, его передали медикам.