Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля. Политик сообщил, что на Украине разрешили покупать электроэнергию и уголь в России. А так как добыча угля в РФ сейчас ведется в основном карьерным способом, то это снижает его себестоимость и влияет на конечную стоимость поставок. Свое мнение Мураев высказал в прямом эфире одного из телеканалов, а видео выложил на сервис Youtube.

Он считает, что украинской экономике будет нанесен "огромный вредоносный удар". Помимо этого могут лишиться работы почти 50 тысяч шахтеров: 30 тысяч, работающих в госсекторе, и 20 — в частном. Согласно прогнозу Мураева, Украина сократит выработку электроэнергии, а это повлечет за собой новые увольнения. А города-спутники электростанций при их закрытии могут остаться без теплоносителей.