Месут Езил может перейти в клуб МЛС

Чемпион мира 2014 года, полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Езил может продолжить карьеру в североамериканской МЛС. В настоящее время бывший игрок сборной Германии не проходит в состав "канониров".

Месут Езил планирует покинуть "Арсенал" во время зимнего трансферного окна. Наиболее вероятен переезд в США. В услугах 31-летнего полузащитника заинтересован "Ди.Си.Юнайтед". Контракт немецкого футболиста рассчитан до мая 2021 года, а ориентировочная стоимость Езила – 25 миллионов евро.

Месуи Езил пришел в "Арсенал" в 2013 году из мадридского "Реала". Также он выступал за германские "Шальке" и "Вердер". С 2009 по 2018 годы Месут выступал за сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.